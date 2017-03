Jovens são presas com notas falsas

Talise Freitas

Duas jovens, de 18 e 21 anos, foram presas pela Polícia Militar na madrugada de sábado no Bairro Próspera, em Criciúma, pelo crime de moeda falsa. A PM foi acionada via 190 para verificar uma ocorrência envolvendo duas mulheres que estariam passando notas falsas em um estabelecimento comercial.

Elas foram abordadas no comércio citado sendo encontradas duas notas falsas de R$ 100. Indagadas pelos militares, a dupla informou que iria ganhar a metade do valor trocado e que, na última quarta-feira, já havia trocado uma nota do mesmo valor em outro estabelecimento.

As jovens foram encaminhadas à sede da Polícia Federal.