Jovem que voltava de rave é preso por tráfico de drogas no Arroio

Talise Freitas

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 19 anos por tráfico de drogas no fim da madrugada de sábado, no Bairro Golfinho, em Balneário Arroio do Silva. Ele ocupava um veículo Peugeot 206 e voltava de uma festa de música eletrônica (rave) que ocorria na Praia da Caçamba. No carro, foram apreendidos 12 comprimidos de ecstasy, uma bucha de cocaína e R$ 245 em espécie.

Em buscas na casa do jovem, a PM encontrou mais 28 comprimidos da droga sintética e R$ 898 em moedas de R$ 1. O acusado confessou a prática criminosa, foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante.