Jovem que matou indiozinho será julgado hoje em Imbituba

Talise Freitas

Senta hoje no banco dos réus, na Câmara de Vereadores de Imbituba, Matheus de Ávila Silveira, de 24 anos. O réu é confesso da morte do menino indígena Vitor Pinto, de dois anos, assassinado com um golpe de estilete no pescoço, no momento em que era amamentado pela mãe.

Antes do crime, Matheus ainda fez carinho no rosto da criança. A ocorrência, que ganhou destaque nacional e chocou o país, foi registrada no fim da manhã de 30 de dezembro de 2015 ao lado da rodoviária da cidade litorânea do Sul. A sessão do Tribunal do Júri havia sido marcada anteriormente para 7 de março, uma semana antes, sendo remarcada para esta terça-feira.

No júri popular, marcado para começar às 9h, testemunhas, de defesa e de acusação, serão ouvidas e o réu, interrogado. Em seguida, advogados do réu e Ministério Público (MP) dão início às suas respectivas alegações, que pode ainda ter réplica e tréplica. O próximo passo é a votação dos sete jurados, que podem absolver e condenar o réu, indo, na sequência, para manifestação acerca da sentença por parte do juiz. Os pais do menino, que são de Chapecó, devem estar presentes. A estimativa, até por ser réu confesso, é de que Matheus poderá ser condenado a uma média de 20 anos de prisão. A sentença deve sair ainda no fim da tarde.

Ele está detido no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), em Florianópolis, mas chegou a ficar recluso na Unidade Prisional Avançada (UPA) de Imbituba. Ele foi diagnosticado em exame de sanidade mental como portador da síndrome de Borderline, um transtorno grave de personalidade, o que fez com que fosse transferido para o HCTP na Capital. Em depoimento, o réu alegou que degolou a vítima motivado por influências de uma religião.

Matou para

“alcançar anseios”

No interrogatório, falou que, segundo promessas de espíritos, se matasse uma criança, poderia alcançar seus anseios profissionais, impor-se e ser aceito perante a sociedade. Ao ser questionado por que escolheu uma criança como vítima, afirmou que não teve motivo específico. Disse que matou porque criança é um ser sensível, que a sociedade ficaria mais chocada e que seria mais impactante. Informou que sempre foi rejeitado, inclusive pela família, o que o teria impulsionado a se envolver com drogas.

Matheus afirmou ainda que não cometeu o crime contra o menino pelo fato de ele ser indígena, não havendo nenhuma influência de raça ou cor no cometimento do homicídio, e que não estava lúcido quando o fato ocorreu.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Além disso, o crime também é duplamente majorado, por ter sido praticado contra menor de 14 anos e contra índio não integrado, conforme Estatuto do Índio.