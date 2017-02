Jovem motorista morre ao bater em caminhão estacionado

Talise Freitas

Michel da Silva, de 23 anos, condutor de um veículo Gol, morreu ao perder o controle da direção e colidir atrás de um caminhão, que estava estacionado no acostamento, na madrugada de ontem, no Bairro Lomba, em Orleans. O motorista do veículo de grande porte estava em casa, dormindo, no momento da colisão e foi acionado por vizinhos.

O corpo do jovem, que morreu ainda no local, teve que ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.