Jovem morre no hospital após acidente de trânsito

Talise Freitas

O caroneiro de um veículo Clio, placas ITV-6672 de Cachoeirinha (RS), não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo e morreu na manhã de ontem, no Hospital São José, em Criciúma. Bruno dos Santos Viana, de 20 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros após o veículo capotar no Bairro Operária, em Araranguá, na rotatória de acesso à BR-101.

Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional de Araranguá, mas, devido à gravidade, foi transferido para a unidade hospitalar de Criciúma. O motorista do carro nada sofreu. O corpo dele foi liberado por familiares que se deslocaram do estado gaúcho para o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma no início da tarde de ontem.

Este foi o primeiro acidente de trânsito com morte registrado neste ano na região. Aliás o primeiro homicídio de 2017 também ocorreu na AMESC, na tarde de domingo, em Sombrio, quando um jovem de 22 anos, com histórico na polícia, foi assassinado com quatro tiros.