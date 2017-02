Jovem morre durante trilha de moto

Talise Freitas

Um jovem de 24 anos, que fazia trilha de moto, no Bairro Sanga da Toca, em Araranguá, morreu após perder o controle do veículo e cair na manhã de ontem. Rafael Rodrigues Goulart chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Araranguá, porém não resistiu a uma hemorragia interna causada pelo esmagamento da região do tórax, devido ao forte impacto na queda.

No sábado à noite, ele havia anunciado a moto, com a qual sofreu acidente, para venda, nas redes sociais.