Jovem morre ao ser atingida por carro que fugiu do local

Talise Freitas

A Região Carbonífera registrou o sexto acidente nas rodovias com morte nos últimos cinco dias. A 61ª vítima do trânsito neste ano foi uma jovem de 21 anos, que conduzia uma motocicleta, e morreu a caminho do Hospital São José, em Criciúma, dentro da ambulância no final da tarde de ontem. Gabriele Marcos de Souza foi atingida por um carro, no Anel do Contorno Viário, no Bairro Jardim das Paineiras. O veículo não foi identificado, pois fugiu do local. Conforme o Corpo de Bombeiros, que conduziu a jovem à unidade hospitalar com apoio da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as testemunhas que estavam no local não souberam precisar as características do veículo, nem como teria ocorrido o acidente.

No sábado, três acidentes ocorreram na região, um deles com três óbitos em Içara. Na terça-feira outros dois casos foram registrados, um com a morte de Roberto Tavares, de 45 anos, que conduzia um ciclomotor, em Urussanga, e outro no hospital, onde um idoso de 80 anos não resistiu após ser atropelado no Bairro Santa Luiza, em Criciúma, no mês passado.