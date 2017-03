Talise Freitas

Uma ocorrência atípica foi registrada na madrugada de ontem, no Conjunto Habitacional Bela Vista, no Bairro Coloninha, em Araranguá. Uma jovem de 21 anos foi presa após trancar um adolescente de 14 anos em seu apartamento e abusar sexualmente dele.

O garoto conseguiu sair do local após pedir ajuda ao padrasto. Houve confusão entre as partes, sendo que a mulher ainda quebrou uma porta de vidro do prédio, lesionando-se.