Talise Freitas

Edilânio Roque dos Santos, de 22 anos, foi assassinado a tiros no interior de uma fruteira, na área central de Jacinto Machado, na noite dessa sexta-feira. A vítima teria discutido com o autor do crime em via pública, eles entraram em vias de fato, porém, assim que viu o acusado armado, correu para o estabelecimento comercial e morreu ainda no local.

O autor dos disparos fugiu em um veículo Gol.