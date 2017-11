Jovem é flagrado com crack

Francine Ferreira

A Polícia Militar de Criciúma flagrou, na tarde do último sábado, um jovem de 20 anos com 39 pedras de crack escondidas no bolso de uma jaqueta, no Bairro Paraíso. O indivíduo já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas e, por isso, a guarnição resolveu abordá-lo durante patrulhamento, encontrando os entorpecentes e mais R$ 516 em espécie, divididos de forma fracionada. Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido à Central de Plantão Policial.