Jovem é flagrada com roupas furtadas de loja

Talise Freitas

Uma jovem de 24 anos, que estava foragida do Presídio Santa Augusta por não ter retornado de uma saída temporária em março, foi presa na tarde dessa terça-feira pelos policiais civis da DIC e do Setor de Investigação Criminal da 2ª DP de Criciúma, no Bairro Santa Augusta.

Ela ainda chegou a mentir o nome, passando-se pela irmã. Com ela os policiais encontraram parte dos 50 vestidos de festa e de 20 ternos que foram furtados de uma loja no Bairro Santa Bárbara na madrugada. A jovem foi surpreendida no momento em que oferecia os trajes para venda.

A investigação segue para identificar o autor do furto. A acusada, que tem passagens policiais por tráfico de drogas, foi autuada em flagrante por receptação e falsa identidade, sendo novamente encaminhada à unidade prisional.

Em outra ação, foi recuperado pelos policiais civis um celular roubado no Bairro Archimedes Naspolini. Os investigadores estão apurando as informações para identificar o autor do crime. O aparelho foi restituído ao proprietário.