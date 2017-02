Jovem é assassinado em Araranguá

Talise Freitas

A Polícia Civil investiga um homicídio registrado no Bairro Mato Alto, em Araranguá. A vítima foi William Sauer Cordeiro, de 18 anos, assassinado com golpes de socador de ferro. O corpo dele foi encontrado ainda na noite de terça-feira com perfurações no pescoço e na região do tórax.

Willian foi encontrado em uma lavação de veículos, onde trabalhava e morava, já sem vida. Ele era usuário de drogas e no local a polícia encontrou uma bucha de cocaína, o que pode estar relacionado ao assassinato.