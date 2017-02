Jovem é assassinado com três tiros no pátio de casa

Talise Freitas

Um homicídio foi registrado no início da madrugada de ontem, no Bairro Vila Franca, em Forquilhinha. A vítima foi Daniel Santos da Silva, de 20 anos. Por volta de 0h45min, o jovem foi surpreendido no pátio do residencial onde mora pelo atirador, ou atiradores, que estavam em um carro e em uma moto.

Segundo a Polícia Militar, Daniel foi alvejado com três tiros, sendo que um atingiu o tórax, outro o pescoço e o terceiro, o braço. Ele chegou a ser encaminhado pelo padrasto ao Pronto Atendimento, porém não resistiu. Este foi o primeiro homicídio registrado em Forquilhinha neste ano e o quinto da Região Carbonífera, sendo que Criciúma está com três casos e Cocal do Sul, um.

Surgiram informações que dias antes a vítima havia se envolvido em uma briga. O crime já está sendo investigado pelo delegado Eduardo de Mendonça e equipe, que recém assumiu a comarca.