Jovem é assaltado ao oferecer carona

Francine Ferreira

Um jovem de 23 anos, morador de Nova Veneza, foi assaltado quando se dirigia ao trabalho em seu automóvel VW Parati, ao dar carona a um homem que andava na chuva. Assim que embarcou no carro, armado, o caroneiro anunciou o assalto e fez com que a vítima dirigisse até Araranguá. Quando chegaram no município, o assaltante ligou para um comparsa, que passou a seguir o carro em uma motocicleta. Posteriormente, o jovem foi colocado no porta-malas do veículo e o criminoso começou a dirigir.

Em um momento em que o carro ainda estava em baixa velocidade, a vítima conseguiu sair do porta-malas, acessar a porta traseira e fugir, se embrenhando em matagal e, mais tarde, pedindo auxílio em uma residência próxima. O automóvel roubado foi incendiado na localidade de Manhoso e o Corpo de Bombeiros de Araranguá precisou ser acionado para conter as chamas e fazer o rescaldo.