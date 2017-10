Jovem de 17 anos é estuprada em Cocal do Sul

Lucas Renan Domingos

Atualizada às 11h30min do dia 5 de outubro de 2017

Foi preso na manhã desta quinta-feira o suspeito de estuprar uma jovem de 17 anos na noite de ontem em Cocal do Sul. A vítima retornava para casa a pé após sair da escola e foi abordada pelo estuprador. Ele estava armado e ordenou que a jovem ficasse calada e fosse com ele até a arquibancada do Campo Municipal de Cocal do sul, onde praticou o ato sexual.

O criminoso estava em um veículo Ford Courier de cor prata com placas de Morro da Fumaça, que já havia seguido ela outras vezes. Ao ver o carro a jovem acelerou os passos, mas o autor do crime desceu do veículo e abordou a vítima.

A jovem ainda informou aos policiais que o autor do crime chegou a retirar as vestes debaixo dela e iniciou o ato, mas parou quando um morador de uma residência próxima abriu a janela. O estuprador teria ordenado a vítima a se vestir e sair pelo outro lado do campo sem olhar para trás ou ele atiraria.

Em uma das vezes que a vítima foi seguida, ela conseguiu pegar a placa do veículo do autor. Com os dados, a PM identificou o suspeito e realizou a prisão do mesmo por volta das 8h15min da manhã de hoje, em seu local de trabalho. O suspeito, de 40 anos, de Morro da Fumaça e já possui passagens policiais, inclusive por estupro. Ao ver uma foto do suspeito, a jovem reconheceu o autor.

O homem e a vítima estão prestando depoimento neste momento na Delegacia de Polícia de Urussanga.