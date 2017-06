Irmãos são presos por tentativa de homicídio

Talise Freitas

Dois irmãos, de 19 e 22 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Criciúma no início da tarde de ontem por tentativa de homicídio.

Eles agrediram com socos, chutes e golpes de canivete um rapaz de 22 anos, colega de trabalho de um deles, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no Bairro Próspera. Os golpes com a arma branca atingiram as costas da vítima. A lâmina chegou a ficar cravada no corpo, pois quebrou com a perfuração.

Um deles foi encontrado na empresa onde trabalha e tentou ainda fugir da PM pelos fundos do local, mas sem sucesso. Já o irmão dele se apresentou na delegacia. Este ainda estava com mandado de busca e apreensão ativo, expedido quando era ainda adolescente.

Além da lâmina do canivete que foi retirada do corpo da vítima, a PM apreendeu uma arma de Airsoft, que a dupla havia furtado do jovem agredido.