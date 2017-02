Irmão de menino que morreu por disparo acidental pode responder por homicídio culposo

Talise Freitas

A notícia da morte do menino Andrei Ferreira, de 12 anos, que não resistiu, na segunda-feira, às complicações decorrentes de um tiro no pescoço, deverá mudar o rumo do inquérito policial. O irmão dele, de 19 anos, que teria disparado acidentalmente quando ambos estavam no quarto de casa, na localidade de Cotovelo, no interior de Jacinto Machado, na semana passada, poderá responder por homicídio culposo - quando não há intenção de matar. O delegado da Comarca de Turvo, Bruno Fernandes, aguarda os laudos periciais para determinar qual indiciamento.

Se for constatada uma falha mecânica, o irmão da vítima poderá se isentar do homicídio, mas tudo indica que o disparo ocorreu por manuseio, apontando negligência ou imprudência. "Conforme relato do irmão, eles estavam no quarto e estariam brincando de cabo de guerra com a espingarda de caça, um segurando na ponta e o outro na coronha, quando acabou disparando, mas estamos apurando mais detalhadamente", relata a autoridade policial.

Naquela mesma madrugada, a arma foi apreendida e o rapaz, autuado em flagrante por posse ilegal de arma, porém pagou fiança e responde em liberdade. "Ele informou que tinha adquirido a arma um dia antes de um amigo para caçar no dia seguinte. Os pais ainda deram um sermão, pois não queriam uma arma dentro de casa. Temos o relato do irmão, mas não sabemos ao certo como, de fato, ocorreu e aguardamos os laudos periciais. Ele será novamente ouvido. A culpa que deve estar carregando é a maior pena, como quando um pai atropela um filho, por exemplo. A família é de boa índole e trata-se de uma fatalidade", caracterizou o delegado.

Conforme ele, o caso poderá se enquadrar nos moldes do perdão judicial, quando o juiz deixa de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o acusado de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária.

O amigo do jovem que cedeu a espingarda, e que já foi identificado, será indiciado por porte ilegal de arma. O caso ocorreu na madrugada da última quinta-feira. O menino chegou a dar entrada no Hospital São Roque, no município, foi levado ao Hospital Regional de Araranguá, mas, devido o estado grave, foi transferido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, na manhã seguinte, a uma unidade hospitalar na Capital, onde veio a óbito na segunda.