Irmão atira no pescoço do outro de forma acidental

Talise Freitas

O adolescente de 12 anos, que teve o pescoço alvejado com um disparo de arma de fogo, efetuado pelo irmão, de 19 anos, de forma acidental, na madrugada de ontem, no interior de Jacinto Machado, foi transferido ainda pela manhã pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, do Hospital Regional de Araranguá para uma unidade hospitalar na Capital.

A arma usada, uma pistola tipo gaúcha, já foi apreendida. O rapaz também foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento. Os irmãos estavam no quarto no momento do acidente.