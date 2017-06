Investigados na Castelo de Cartas já são réus

Talise Freitas

Os 23 investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região, esquema desarticulado em dezembro do ano passado na operação Castelo de Cartas, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), já são réus. O processo tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá e está na fase de defesa prévia dos acusados.

Em seguida, a primeira audiência de instrução e julgamento do caso será marcada, quando serão ouvidas as testemunhas, tanto de defesa como de acusação, como realizado ainda o interrogatório dos réus. Algumas movimentações processuais estão em segredo de Justiça, principalmente devido à quebra de sigilo bancário e fiscal.

Todos os réus respondem em liberdade. A denúncia foi apresentada inicialmente pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá, mas foi designada para a 3ª Promotoria da mesma comarca, que apontou que a organização criminosa atuava nos três principais municípios do Sul do estado: Araranguá, Criciúma e Tubarão. Segundo a denúncia, a lavagem do dinheiro ocorria por meio de empresas de fachada e pela aquisição de imóveis e veículos em nome de "laranjas".

Ainda de acordo com a denúncia, a organização era liderada pelo banqueiro João Souto de Camargo, a partir de Tubarão, de onde mantinha conexão com os núcleos de Araranguá e Criciúma, esta última dividida em três subnúcleos.

Além do líder da organização, foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e pela contravenção de jogo do bicho os banqueiros Edson Ugioni, Manoel Carlos Nola, Marilene Ugioni Cardoso, Paulo Roberto Cardoso, Reinaldo Ugioni, Renato Ugioni e Valdir Manoel Cardoso Neto; os gerentes de bancas Vinicius Coelho Tachini, Fernando Lima Porto, Mateus Cadorin Piovesan, Andrei Maccari Tavares; e os recolhedores de apostas Cleiton Michels, Rômulo Michels, Juraci José Da Silva e Boney Silveira.

Também foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro as pessoas que, mesmo sabendo da origem ilícita dos valores, emprestaram seus nomes para a abertura de empresas, registro de imóveis, compra de veículos ou movimentação bancária. São eles Fernanda Lima Ugioni Piovesan, José Humberto Godoy, Juliana Mota da Silva, Lauro Viana, Patrícia Michels e Procópio Almiro da Silva.

"Não há prova suficiente até o momento de que as pessoas jurídicas se prestavam a atividade unicamente ilícita, tampouco que a medida servirá para obstar a suposta dissimulação de valores provenientes de infrações penais praticada, em tese, pelos seus representantes legais, ora réus", consta na decisão judicial. A Justiça arquivou a acusação de tráfico de influência imputada aos réus Renato Ugioni e Manoel Anízio Lessa.

A denúncia aponta ainda que a organização tinha um contador, que era encarregado de prestar assessoria quanto à dissimulação e ocultação de bens provenientes de infrações penais.