Investigado por roubo com arma de fogo é preso

Francine Ferreira

Um homem de 52 anos, suspeito pela prática de roubo, foi preso na tarde de ontem pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Criciúma, em uma ação coordenada pelo delegado da Divisão de Roubos, Yuri Miqueluzzi. A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público.

O preso é suspeito de um assalto acontecido há pouco mais de um mês em um estabelecimento comercial no bairro Mina União. Na oportunidade, usando uma arma de fogo e ameaçando o funcionário do caixa, ele teria roubado dinheiro. As investigações indicaram a participação de um trio no crime, sendo este adulto preso ontem, e dois adolescentes, já identificados, que terão suas condutas apuradas pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, a Mulher e ao Idoso (DPCAMI).

O homem ainda é investigado por supostamente participar de outro roubo em março deste ano em Jaguaruna, com a participação de adolescentes. Pela Polícia Civil, ele já foi indiciado anteriormente três vezes por estelionato e também por receptação. Depois de preso, foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta. Os trabalhos de investigação foram realizados pela DIC de Criciúma, com apoio de policiais civis de Criciúma e Jaguaruna.