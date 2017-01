Investigação conjunta apura assalto de taxista que foi amarrado em árvore

Talise Freitas

Tanto a Polícia Civil de Treze de Maio quanto a Polícia Civil de Morro da Fumaça investigam um roubo tendo como vítima um taxista de 73 anos. A vítima foi solicitada por um homem para uma falsa corrida até o Morro da Santa, em Treze de Maio, quando estava em frente à Prefeitura de Morro da Fumaça.

Ao chegar ao destino solicitado, o criminoso anunciou o assalto em posse de um facão, o qual encostou no pescoço do trabalhador idoso e, em seguida, amarrou ainda a vítima com cordas em uma árvore.

O criminoso fugiu com o táxi do homem, um Siena placas QHM-9955 de Morro da Fumaça, além de um celular e R$ 200. Em Araranguá, dois assaltos tendo como vítimas taxistas foram registrados na última semana.