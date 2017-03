Integrante de quadrilha que abandonou armamento em Sombrio é preso

Talise Freitas

O integrante de uma quadrilha que tentou assaltar um banco em São João Batista, na madrugada de 11 de fevereiro, foi preso na manhã de ontem pelos policiais civis do Setor de Investigação Criminal (SIC) e Capturas da Delegacia da Comarca do município da Grande Florianópolis.

O detido tem 27 anos, morador da cidade, e, segundo a polícia, foi o responsável por prestar apoio logístico para que o bando praticasse o crime. Ele tem passagens criminais por receptação, roubo e estelionato. Contando com esta prisão, foram seis criminosos presos e cinco mortos em confronto com a Polícia Civil. Mesmo interceptada durante a prática criminosa, a quadrilha conseguiu alvejar um agente e um delegado, porém sem gravidade.

Apesar de ter ocorrido no município da Grande Florianópolis, a ocorrência teve reflexos na região. Após o crime, um veículo Citröen C4 foi abandonado no estacionamento do shopping Outlet Japonês, às margens da BR-101, em Sombrio, com armamento de guerra e explosivos.

A dupla que abandonou o carro morreu em confronto com a Polícia Civil no início deste mês, no estado gaúcho, e foi apontada como tendo posição de liderança na organização criminosa e idealizadora do crime.