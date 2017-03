Integrante de facção criminosa do RS que se escondeu em Forquilhinha é capturado pela Polícia Civil

Talise Freitas

O integrante de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul (RS) foragido da Justiça por dois crimes de homicídio e por três tentativas de homicídio cometidos no estado de origem foi capturado na tarde de ontem pela Polícia Civil de Forquilhinha.

O acusado, de 20 anos, estava escondido há cerca de um mês no município e já foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta, em Criciúma, onde está isolado do restante da massa carcerária. Ele deverá ser transferido para o estado gaúcho.