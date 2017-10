Inquéritos de latrocínios devem ser finalizados nos próximos dias

Francine Ferreira

Dois dos latrocínios que tiveram grande repercussão na região nos últimos meses devem ter seus inquéritos finalizados nos próximos dias pela Polícia Civil. Enquanto a Divisão de Repressão a Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma se encaminha para concluir a apuração do assassinato do vigilante Sidnei Roberto Manoel, de 52 anos, no dia 16 de setembro, nas obras do Paço Municipal; a delegacia de Forquilhinha investiga algumas últimas informações antes de também finalizar, pelo menos inicialmente, as investigações a respeito da morte de Nely Fernandes Schuvinski, de 57 anos, encontrada pelo marido já sem vida, sobre a cama do quarto do casal, com diversos ferimentos de faca no último dia 28 de julho.

Em Criciúma, crime completa um mês

Completou um mês neste início de semana o latrocínio do vigilante Sidnei Roberto Manoel, de 52 anos, encontrado nas obras do Paço Municipal de Criciúma, já sem vida, caído no chão com as pernas amarradas e com ferimentos no rosto e pescoço. A Divisão de Repressão a Roubos da DIC Criciúma iniciou as investigações no dia em que o corpo foi encontrado por outro vigilante e, poucos dias depois, em 22 de setembro, realizou uma grande operação com 30 policiais civis, prendendo temporariamente três homens, de 18, 23 e 24 anos, suspeitos de terem envolvimento no crime. Outros dois adolescentes investigados, de 14 e 15 anos, também foram ouvidos por suspeita de ligação com o fato. Todos os cinco possuem alguma passagem policial.

Agora, perto do encerramento do prazo de 30 dias para conclusão do inquérito policial e término do período de prisão temporária dos suspeitos, o delegado Yuri Miqueluzzi, que é responsável pela investigação, está finalizando a apuração do caso, colhendo alguns últimos detalhes que ainda precisam ser esclarecidos. “Há possibilidade de pedirmos prorrogação das prisões temporárias, mas poderemos já finalizar o inquérito nos próximos dias e indiciar os suspeitos. Estamos trabalhando com base nas informações colhidas até aqui e em cima das prisões já efetuadas”, explica.

Em Forquilhinha, solução do caso é difícil

Já em Forquilhinha, o delegado Cícero Costa Aguiar vem enfrentando algumas dificuldades para concluir o inquérito policial relacionado a morte de Nely Fernandes Schuvinski, de 57 anos, encontrada já sem vida pelo marido na noite do dia 28 de julho, sobre a cama do quarto do casal, cuja residência está localizada em anexo a um pesque-pague na Rua Francisco Ronchi, no Bairro Ouro Negro.

Ela foi atingida por criminosos com facadas no pescoço, queixo, tórax e braço, e, quando o marido chegou em casa e se deparou com a cena do crime, percebeu que, na ação, também foram roubados R$ 5 mil. Conforme a autoridade policial, a localização da residência, com poucos vizinhos e em um local mais afastado, fez com que poucas informações chegassem à Polícia Civil, dificultando o trabalho de investigação.

O inquérito já foi prorrogado e, ainda assim, poucos novos detalhes foram descobertos. “Está bem difícil conseguir determinar como aconteceu o crime. Não evoluiu nada. Na semana passada surgiram algumas novas informações que vamos apurar nos próximos dias, mas a probabilidade, se esses fatos forem descartados e se não surgir nenhum ponto novo, é que o inquérito seja encerrado ainda em outubro. Depois, se algo diferente surgir, que contribua para a solução do caso, vamos acrescentando”, explica.

O delegado ainda reforça que a perícia determinou que o crime foi cometido por pelo menos três pessoas. “Quando os fatos envolvem mais do que um indivíduo é mais provável que, uma hora ou outra, alguma informação diferenciada acabe aparecendo. Como trata-se de um crime grave, com prescrição grande, de mais de 20 anos, podemos seguir buscando as informações ao logo do tempo. Nosso objetivo é desvendar o que aconteceu e, na minha opinião, por mais que demore, novos detalhes sempre acabam vindo à tona”, completa Aguiar.