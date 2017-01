Índice de homicídios cai, mas ano desponta em latrocínios

Talise Freitas

Não diferente dos outros anos, 2016 teve seus casos graves de violência. Roubos com agressões, arrombamentos a caixas eletrônicos, assassinatos e estupros, tendo até um empresário como réu, foram registrados. Porém um crime em ascensão que chamou atenção foi o latrocínio, o roubo com morte. Somente neste ano foram sete casos na Região Carbonífera, sendo cinco em Criciúma, um em Forquilhinha e outro em Içara (este o mais recente).

Em uma análise com base nos últimos seis anos, no máximo dois casos foram registrados por ano em toda região. Em Criciúma, em 2015, foi somente um: o emblemático latrocínio da médica Mirella Maccarini Peruchi, de 35 anos, assassinada a tiros em uma tentativa de roubo a carro no Bairro Michel. Aliás, essa ocorrência aliada à mobilização e pressão dos familiares e da sociedade civil organizada trouxe uma série de melhorias na área de segurança, fazendo com que a editoria de segurança não se embasasse somente em notícias negativas.

A última vítima de latrocínio na região foi Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos, ex-presidente do Lions Clube de Içara e engajada em diversos projetos sociais. Lila foi abordada em casa, no Bairro Sanga Funda, área rural e bastante pacata de Içara, na manhã do dia 18, por dois criminosos armados que a obrigaram abrir a porta no momento em que fazia o café na cozinha. Enquanto um dos criminosos a rendia, outro fazia refém o seu marido, que estava no quarto, de onde veio um disparo, que não atingiu o homem.

Assustada, acreditando que o companheiro tivesse sido alvejado, ela entrou em desespero, lutou com o assaltante e foi brutalmente assassinada com quatro tiros, três deles na região do peito. A dupla, que não foi presa até então, fugiu com o carro das vítimas, um Corolla, abandonado em seguida na localidade de Barra Velha, no Balneário Rincão. A morte de Lila, como outros casos de violência em Içara, resultou em uma caminhada pela vida, segurança e paz na última sexta-feira.

Das cinco vítimas em Criciúma no mês passado, uma delas foi o caminhoneiro Edes Teodoro do Santos, de 36 anos, assassinado com uma facada no pescoço em uma casa no Bairro Nossa Senhora da Salete, após ser atraído por uma emboscada, com o objetivo de criminosos roubarem seu carro e seu celular. O aposentado Leonardo Manoel Nascimento, de 78 anos, morreu no hospital após não resistir às agressões que sofreu em uma tentativa de assalto, em casa, no Bairro Universitário, também no mês passado.

Em setembro, o jovem Paulo Daniel Sebastião Brasil, de 22 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, no Bairro Cidade Mineira Velha. O extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, foi assassinado também a tiros na área central de Criciúma em um assalto consumado a veículo em julho. O professor de Urussanga Elvis de Oliveira, de 27 anos, foi morto no Bairro Renascer, em maio. Apesar de adolescentes confessarem que o professor urussanguense pediu para morrer, o caso foi finalizado como latrocínio, pois a Polícia Civil entendeu que, aproveitando-se da morte, os menores subtraíram os pertences da vítima.

Outro caso fora de Criciúma ocorreu em Forquilhinha. Em março, o morador do Bairro Ouro Negro, Gilmar Cheipers, de 43 anos, foi assassinado em casa, em uma tentativa de assalto.

De sete latrocínios na Amrec, quatro foram solucionados pela Polícia Civil, que chegou à autoria do crime. Restam elucidar os latrocínios de Lila, de Cheipers e do idoso morto após ser assaltado em casa no Bairro Universitário.

Em contrapartida aos crimes de latrocínio, 2016 teve redução nos homicídios. Foram 35 assassinatos, contra 63 no ano passado.

Nem só de notícias ruins se faz a segurança

Case Sul

Em julho, começaram as obras do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Sul, em Morro Albino, área rural na região da Quarta Linha, em Criciúma. Reivindicação antiga, o local irá acolher 60 adolescentes infratores, com o objetivo de promover a ressocialização. Cerca de 30% da obra está concluída e o prazo de entrega é para o fim do ano que vem/início de 2018.

Saer

No mês passado, toda Região Sul ganhou reforço “do alto” com o Serviço Aeropolicial (Saer). A aeronave, pertencente à Polícia Civil, já auxiliou em ocorrências na região e promete ser um grande apoio para a Operação Veraneio. O atendimento não se limita ao serviço policial, mas se estende a casos de transplante de órgãos, envolvendo atendimento também da Defesa Civil e o auxílio em acidentes e afogamentos.

Novas delegacias

Outra reivindicação antiga é o novo prédio para abrigar a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma. O local, que fica na Rua Desembargador Pedro Silva, no Bairro Comerciário, também irá receber a Central de Plantão Policial (CPP). A expectativa é de que as novas delegacias sejam entregues até março. As obras de adequação começam no próximo dia 3.

Mais reforços

As polícias Civil e Militar ganharam reforço no efetivo, mesmo sendo em grande parte uma recomposição. A PM ganhou recentemente 70 soldados e quatro aspirantes a oficial. Porém, destes 70, 40 se integram ao efetivo local após o término da Operação Veraneio, em março, pois foram destinados para atuar em Imbituba e Laguna. Já a Civil soma 25 novos agentes e três delegados, além do retorno do delegado Vitor Bianco Júnior, que reforça a Divisão de Investigação Criminal (DIC).