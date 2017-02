Incêndio, susto e área evacuada

Talise Freitas

Após um longo trabalho envolvendo o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal (GM), que começou no início da noite e perdurou a madrugada, o trabalho agora é apurar as causas do incêndio que destruiu parte da estrutura da fábrica de resinas da Anjo Química, na Área Industrial do Rio Maina. Este é o terceiro incêndio que atinge as unidades da empresa e o primeiro do local.

Em nota oficial, publicada ainda na noite de ontem na rede social Facebook, a empresa reforçou que apenas a área de resinas foi atingida, não afetando o restante da planta produtiva.

Unidades

mobilizadas

Conforme o oficial de dia do Corpo de Bombeiros, major Aldrin Silva de Souza, a partir das 23h30min, o trabalho já havia reduzido, sendo que as equipes, mobilizadas em toda região, já faziam o rescaldo. Não foi possível contabilizar a área atingida pelo fogo, que começou por volta das 20h30min. "O principal já foi debelado", disse o oficial, antes da meia-noite. Porém ainda havia o risco de novas explosões devido à temperatura ser de 27oC no local no início dessa madrugada.

As sirenes vindas de outras unidades, que percorreram as vias da cidade de forma constante, eram dos caminhões que traziam água para abastecimento. Na vizinhança, o clima era de desespero dos moradores próximos, ainda mais por conta do forte barulho e de possivelmente perderem seus bens por conta da possibilidade de outra explosão, mas tudo foi devidamente controlado, sem danos externos e sem feridos.

Ainda antes da meia-noite, a equipe de brigadistas da empresa e o proprietário, Beto Colombo, que se deslocou da Capital, chegaram ao local atingido. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda cercaram as vias de acesso. "O major do Corpo de Bombeiros nos informou que as pessoas deveriam ficar ao menos 500 metros e até um quilômetro afastadas devido ao alto risco de explosão. As chamas estavam muito altas e o ambiente, muito quente. Tivemos que afastar os populares, trancar as vias de acesso e evacuar as residências próximas. Felizmente, nenhum ferido. Foi feito o resfriamento e em seguida o combate às chamas", relata o sargento Edno Dutra, sargento ronda da Polícia Militar no plantão.

Estrutura

de andares

Conforme o policial militar, o fogo atingiu uma estrutura de alumínio de quatro andares, onde abaixo ficavam os reatores. "Essa estrutura demorou um ano e seis meses para ser feita por conta da segurança. O cuidado também era em torno de vários recipientes com resina, que podiam explodir e danificar uma grande área, pondo em risco a vida dos vizinhos, curiosos e de quem estava trabalhando, inclusive dos bombeiros", explica.

Segundo ele, em torno de 20 funcionários foram retirados do local - era horário de troca de turno - com segurança. Tanto a perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros como pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) devem apontar a causa do sinistro.

O trabalho foi intenso para os bombeiros. Durante a madrugada dois incêndios a residências foram registrados em casas abandonadas, no Bairro Cristo Redentor e no Bairro Pinheirinho.