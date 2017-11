Incêndio interdita prédio na Próspera

Francine Ferreira

Depois do incêndio de grandes proporções que atingiu na manhã desta sexta-feira um prédio de dois andares, a antiga Casa do Mineiro, no Bairro Próspera, em Criciúma, a Defesa Civil interditou o local. As chamas consumiram apartamentos localizados no segundo andar e deixaram a estrutura com risco de desabamento, principalmente a fachada da edificação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e, felizmente, ninguém estava no local e se feriu. A Polícia Militar também esteve presente e bloqueou a rua para o trabalho de combate ao fogo e rescaldo.

Conforme o coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma, Vandionir Goulart Candido, a parte frente do prédio apresenta visivelmente um risco de desabamento e, por isso, foram isoladas tanto a via quanto o passeio, além da própria edificação. “Se alguém entrar na estrutura sem autorização, responderá civilmente pelo ato. Os moradores já retiraram pertences no mesmo dia do incêndio, pela manhã, e agora aguardamos o laudo técnico de um engenheiro civil, a ser contratado pelo proprietário do local, que já foi notificado. Obras de reestruturação precisarão que ser realizadas e, até lá, o local fica interditado”, explica.