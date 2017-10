Incêndio em forno de metalúrgica é controlado por Corpo de Bombeiros

Lucas Renan Domingos

No início da madrugada desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Criciúma foi acionado para combater um incêndio em uma metarlúrgica no distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. Conforme os bombeiros, as chamas começaram em um forno de indução, utilizado para o derretimento de ferro e atingiu mangueiras de óleo do forno.

Como o forno estava cheio de material derretido, havia o risco de explosão. Para combater o fogo a guarnição utilizou extintores, areia e 100 litros de água. Foi necessário retirar o líquido inflamável do forno e utilizar areia para resfriar o equipamento.