Incêndio em apartamento deixa morador ferido

Talise Freitas

Um incêndio em um apartamento do quinto andar de um prédio localizado na Rua Celestina Zilli Rovaris, na área central de Criciúma, na madrugada de sábado, deixou um morador ferido.

A vítima sofreu queimaduras no rosto e na região do peito, sendo encaminhada para atendimento hospitalar. A explosão do gás teria sido a causa do fogo, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

No momento do incêndio, havia mais dois moradores no apartamento, que não se feriram.