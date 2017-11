Incêndio destrói apartamentos na Próspera

Lucas Renan Domingos

Atualizada às 10h20min de hoje

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio de dois andares, que abrigava a antiga Casa do Mineiro, localizado na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, no Bairro Próspera. As chamas consumiram quatro apartamentos localizados no segundo andar, onde moravam quatro famílias. Felizmente, no momento do fogo, ninguém estava no local.

Conforme uma vizinha do prédio, as chamas iniciaram na parte de trás da edificação. Ela e o marido tentaram entrar no local para combater o incêndio, mas foram impedidos pela fumaça que já tomava conta dos cômodos. Na parte de baixo da edificação funcionam uma loja de produtos automobilísticos e um salão de beleza, que não foram afetados pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. A Polícia Militar (PM) também esteve no local e bloqueou a rua para o trabalho dos bombeiros. Uma perícia será realizada para apontar a causa do incêndio. A Defesa Civil está no local pois há a possibilidade da queda da parede frontal da edificação. Por este motivo, o trânsito está bloqueado na rua General Osvaldo Pinto da Veiga.