Incêndio atinge madeireira em Siderópolis

Lucas Renan Domingos

Por volta das 22h30min de ontem, o Corpo de Bombeiros de Criciúma foi acionado para combater um incêndio e uma madeireira de Siderópolis, localizada na Rua Treviso, no Centro. As chamas atingiram uma pilha de madeiras, destruindo aproximadamente 250 metros cúbicos do material.

Conforme os bombeiros, foram utilizados 4 mil litros de água para apagar o fogo e realizar o rescaldo. No horário do incêndio, ninguém estava trabalhando no local.