Lucas Renan Domingos

Por volta das 2h desta quinta-feira a guarnição do Corpo de Bombeiros de Criciúma foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma casa no Bairro Tereza Cristina. Segundo os bombeiros, a casa era de alvenaria, do tipo meia água, com aproximadamente 30 metros quadrados. As chamas atingiram 70% da edificação e ninguém ficou ferido, já que o local estava em desuso.