Incendiário recebe alta hospitalar

Talise Freitas

Alan Douglas de Assis Cipriano, de 20 anos, preso preventivamente pelo incêndio a ônibus no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, na última quarta-feira, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado ontem ao Presídio Santa Augusta.

O rapaz foi preso sábado, quando ingressou no hospital devido às queimaduras no rosto e no braço. Ontem o transporte público da cidade voltou à normalidade, sem escolta da PM e sem mudanças nos itinerários.