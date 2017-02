Incendiário de ônibus procura hospital e é preso

Talise Freitas

A Polícia Civil prendeu um dos quatro envolvidos em um incêndio criminoso a ônibus, registrado na noite da última quarta-feira, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, em Criciúma. Alan Douglas de Assis Cipriano, de 20 anos, está internado no Hospital São José sob escolta dos agentes penitenciários do Presídio Santa Augusta, para onde será levado após receber alta hospitalar devido às queimaduras que sofreu no atentado.

O acusado, que está com queimaduras graves na região da cabeça e no braço, procurou a unidade hospital na tarde de sábado, quando a polícia foi comunicada.

Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça devido à investigação da Divisão de Investigação Criminal (DIC). "Por meio das investigações realizadas pela DIC de Criciúma, foi obtida a informação de que Alan seria um dos quatro incendiários e teria se queimado durante a ação delitiva. Na sexta-feira, a DIC realizou operação no bairro objetivando localizar Alan e confirmar se ele havia realmente se queimado, mas ele não foi localizado", conta o delegado André Milanese.

Indiciado por

quatro crimes

Conforme Milanese, ainda na sexta-feira, foi representada pela decretação da prisão temporária de Alan, tendo em vista que ele foi reconhecido por foto pelo motorista rendido no ônibus. "Ele foi reconhecido como sendo um dos incendiários que portava arma de fogo, arma que deixou cair dentro do ônibus no momento em que se queimou e que foi encontrada destruída pelo fogo. O pedido de prisão temporária ainda não havia sido analisado pela Vara Criminal, tendo o delegado plantonista, Rafael Iasco, reiterado o pedido de prisão, desta vez solicitando a prisão preventiva, tendo em vista a confirmação do envolvimento de Alan no incêndio criminoso", explica a autoridade policial.

A juíza plantonista decretou, então, a prisão preventiva. "Alan será indiciado pelos crimes de incêndio criminoso, atentado ao serviço de transporte público, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. Ele reside na rua onde ocorreu o incêndio e possui antecedente criminal por roubo à mão armada. A investigação prossegue objetivando identificar os outros três incendiários e a motivação do crime", ressalta Milanese.

A ocorrência alterou o sistema de transporte coletivo na cidade, que, desde a última sexta-feira, segue com escolta da Polícia Militar em alguns itinerários. Hoje uma nova reunião deverá definir o andamento, ou não, da necessidade da medida de segurança.