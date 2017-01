IML descarta homicídio de idoso

Talise Freitas

Apesar de ter sido divulgado pela Polícia Militar inicialmente como homicídio, por conta de alguns indícios, o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma descartou o assassinato de um idoso de 61 anos nessa sexta-feira.

O corpo dele foi encontrado por um familiar, na casa onde morava, no Bairro Vila Manaus, no início da tarde. Conforme o IML, não foram constatadas marcas de agressão no corpo, sendo a causa da morte confirmada como infarto.