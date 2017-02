Idoso que estuprou a filha e o neto é preso

Talise Freitas

Novamente um caso de crime sexual no âmbito familiar chegou ao conhecimento da polícia e chocou a região. Um idoso de 61 anos foi preso nessa sexta-feira, pela Polícia Civil de Orleans, por ter abusado sexualmente da própria filha e do neto. Ele estava com mandado de prisão ativo pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e coação no curso do processo, por ter ameaçado de morte a filha. O irmão dele, de 57 anos, e tio das vítimas, também responde por coação. Ele chegou a levar a garota até a delegacia para que ela retirasse a queixa de crime sexual contra o pai, além de ameaçar as vítimas. Os irmãos já foram encaminhados ao Presídio Santa Augusta.

Conforme o delegado Bruno Sinibaldi, em depoimento, o idoso negou as acusações, o que é bastante comum em casos envolvendo crimes sexuais. "A família é bastante humilde e o caso chega a ser assustador", caracterizou a autoridade policial. Conforme ele, a filha do criminoso foi abusada sexualmente por diversas vezes quando era menor, configurando ainda a conjunção carnal, quando há penetração. Os abusos, que ocorreram durante nove anos, somente chegaram ao conhecimento policial no ano passado.

"Ela acabou saindo de casa por conta disso, casou, enfim, foi viver a vida dela, porém o pai não aceitava e começou a importuna-lá, ir atrás. Inclusive houve até uma tentativa de um novo estupro e agressão", disse. Foi a partir desse episódio que a vítima, com a sensação maior de medo, ainda mais por estar sendo ameaçada, resolveu procurar ajuda da polícia.

Durante a investigação foi constatado que o idoso também abusou do neto, um adolescente, além de usar o garoto para aliciar meninas na internet. "Ao contrário da filha, com o neto, foi verificado que o crime só ocorreu uma vez", emenda o delegado. Outros detalhes não foram repassados para evitar exposição das vítimas como também pelo segredo de Justiça no qual tramita o procedimento.

"O Ministério Público já ofereceu denúncia. No dia em que ela veio retirar a queixa, o tio ficou esperando ainda na frente da delegacia. Conversei com a vítima e acabei descobrindo, na verdade, que ela resolveu mudar a versão porque estava sendo ameaçada pelo próprio pai e coagida ainda pelo tio", ressalta a autoridade policial.

Os irmãos não tinham nenhum antecedente criminal.