Idoso preso por estupro de vulnerável já está no Santa Augusta

O idoso de 67 anos preso na noite de sábado pela Polícia Militar, por estupro de vulnerável, em uma olaria, no Bairro Capelinha, em Morro da Fumaça, já está no Presídio Santa Augusta. Após denúncias de que ele estaria mantendo em casa uma adolescente de 13 anos em cárcere privado, os policiais do município, com apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Içara, foram até o local e o localizaram somente de cueca na cozinha.

Já a garota, somente de calcinha e camiseta, estava no único quarto do imóvel, sendo constatado que os dois dormiam juntos. Ele confessou aos militares que mantinha relações sexuais com a menina, o que foi confirmado por ela, que revelou ainda que estava morando com ele "há algum tempo", sendo ele encaminhado à Delegacia da Comarca de Urussanga.

No distrito policial, o acusado passou mal, sendo encaminhado para atendimento hospitalar, retornando à delegacia e, posteriormente, levado à unidade prisional de Criciúma. A ocorrência também mobilizou o Conselho Tutelar.

Após a prisão, segundo a PM, a casa do idoso foi incendiada. Ele ainda estava com dois mandados de prisão ativo também por envolvimento em crimes sexuais.