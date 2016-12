Idoso é preso tentando passar cheque furtado no comércio

Talise Freitas

Um estelionatário foi preso na tarde de ontem pelos policiais militares do Serviço de Inteligência (P2), na Avenida Centenário, área central de Criciúma. O idoso de 73 anos, conforme a PM, estava tentando passar folhas de um talão de cheques que havia sido furtado recentemente. Após buscas em sua residência, foram encontradas ainda 28 folhas de cheques da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil do mesmo proprietário e mais outras quatro folhas também furtadas de vítimas diferentes.