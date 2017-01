Idoso é agredido por familiares

Talise Freitas

Por pouco uma discussão familiar não terminou em tragédia em Morro da Fumaça. Um idoso de 61 anos foi espancado, apresentando lesões na cabeça e na região da costela, pelo cunhado e pelos dois filhos do cunhado. Segundo a vítima, os dois foram até a casa dele, no Bairro Mina Fluorita, cobrar uma dívida.

Como não houve acerto, o idoso acabou sendo agredido com pedaços de pau e de pedra. Em seguida, eles roubaram ainda R$ 800 da vítima, valor que estava no bolso, e prometeram voltar ao local para cobrar a dívida e matá-la. O idoso foi encaminhado ao Hospital São Roque, onde a PM acabou sendo informada do fato.