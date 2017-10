Idosa morre atropelada por ônibus

Francine Ferreira

Uma idosa morreu no início da noite de ontem, em Criciúma, ao ser atropelada por um ônibus “amarelinho” na Avenida Centenário, depois das 18h. Conforme a Polícia Militar, trata-se de Maria de Arlete Machado, de 78 anos, cuja Carteira Nacional de Habilitação, que foi encontrada nos pertences da vítima, é de Içara.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, uma testemunha, que andava com a idosa, relatou que ela estava em frente à sede da Defensoria Pública da União (DPU), às margens da Avenida Centenário, quando tentou atravessar a via correndo, no mesmo momento em que o semáforo abria para a passagem de veículos. Ela teria conseguido atravessar as duas pistas de automóveis, mas quando se aproximou da faixa do ônibus acabou sendo atingida. Ainda de acordo com a PM, o motorista do amarelinho afirmou que até tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a tragédia.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Posteriormente, os Institutos Geral de Perícias (IGP) e Médico Legal (IML) foram chamados para recolher o corpo, bem como provas e indícios de como ocorreu o acidente. A Polícia Militar também esteve no local, assim como a Rondas Ostensivas com Motocicletas (Rocam) para registrar a ocorrência e controlar o tráfego de veículos. O trânsito foi normalizado somente depois das 20h.