Içara realiza caminhada pela vida, segurança e paz

Talise Freitas

Hoje, a partir das 18h30min, haverá uma caminhada pela vida, segurança e paz, em memória às vítimas da violência em Içara. A mobilização iniciará na Praça João Goulart, em frente à Prefeitura Municipal, e seguirá até a Praça da Matriz São Donato. Os participantes estarão munidos com faixas, cartazes e manifestações de recordação. A presidente do Lions Clube de Içara, Mara Rúbia Modolon Lima, uma das organizadoras, já havia externado no velório da amiga, Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos, morta brutalmente em um assalto na manhã de domingo, a necessidade de uma mobilização.

Lila também presidiu o Lions Clube de Içara. "Esta época mexe com nossos sentimentos e é um momento de reflexão propício para nos unirmos na valorização da vida. Se não fizermos nada, nada acontecerá. Somos todos responsáveis pela paz e precisamos estar engajados para que ela vire realidade", declarou.

Em relação às investigações do latrocínio, nenhum suspeito havia sido detido. O caso está sendo investigado por uma equipe de plantão durante o recesso da delegacia.