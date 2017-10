Içara e Arroio do Silva: latrocínios terão audiências de Instrução e Julgamento

Francine Ferreira

Acontecem hoje em Içara e Balneário Arroio do Silva audiências de Instrução e Julgamento de dois casos de grande repercussão no sul catarinense: os latrocínios da idosa Ana Edwiges Colonetti e da jovem universitária Francine da Silva Peres.

Em Içara, a partir das 13h30min na 2ª Vara Criminal, será realizada a audiência do acusado de assassinar a idosa Ana Edwiges, de 59 anos, no que acabou se tornando um latrocínio. No dia do crime, dois criminosos invadiram a residência da vítima, no Bairro Sanga Funda e, durante o assalto, a alvejaram com três disparos no tórax e um o ombro. A mulher morreu ainda no local, no braço de um dos três filhos, que mora próximo e chegou em seguida.

Mais tarde, a partir das 15h30min na 1ª Vara Criminal de Araranguá, acontece a outra audiência, do autor confesso do latrocínio que tirou a vida da jovem universitária Francine, de 21 anos, no dia 16 de maio deste ano, em Balneário Arroio do Silva. No assalto que terminou em morte, a vítima foi surpreendida pelo criminoso após sair do banho, quando se aprontava para ir à faculdade em Criciúma. Após esfaquear a jovem, ele roubou a pasta com materiais do curso, relógio, celular e um secador de cabelo.