Hospital São José alerta para golpe

Talise Freitas

O Hospital São José, de Criciúma, emitiu comunicado ressaltando que não faz nenhum tipo de pedido financeiro via telefone, para qualquer setor da instituição. Durante a semana, algumas pessoas entraram em contato com os colaboradores da unidade hospitalar para saber se o pedido de ajuda realizado por então golpistas, que diziam ser do hospital, era verdade.

Esses, via ligação telefônica, pedem dinheiro, ou para a unidade ou para o tratamento de pacientes, o que nunca ocorreu oficialmente e que foge da política da instituição, conforme comunica a assessoria de comunicação do São José. A unidade alerta para que não seja realizado nenhum tipo de doação via telefone.