Homicídios diminuíram, mas, no geral, mortes violentas aumentaram em 2016

Apesar de uma queda de mais de 30% no número de homicídios, tanto em Criciúma como na Região Carbonífera como um todo, houve aumento, não muito expressivo, mas que não deixa de ser alarmante, no número geral de mortes violentas, conforme o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, que atende mais 11 municípios da AMREC. Além disso, tanto Criciúma como a AMREC seguem sendo consideradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) como de violência epidêmica, já que ultrapassam os dez homicídios por ano para cada grupo de 100 mil habitantes, conforme classifica a ONU. Criciúma fechou 2016 com quase o dobro.

Os dados comparativos entre 2015 e 2016 foram divulgados pelo técnico do IML e policial civil Almir Fernandes. Em 2015, foram 263 mortes violentas na Região Carbonífera, contra 279 no ano passado. Em 2016, foram 57 homicídios na AMREC, sendo 32 em Criciúma e 45 deles com a utilização de arma de fogo. O Balneário Rincão foi o segundo município com maior índice de assassinatos, com oito casos, a maioria ocasionada por disputa de facção criminosa no tráfico de drogas.

Latrocínios

Como já noticiado, houve ainda o aumento de latrocínios, o roubo com morte. Em Criciúma, foram cinco latrocínios. Forquilhinha teve um roubo com morte e Içara também um. Conforme o relatório do IML, foram duas mortes em confronto com a polícia. Já acidentes de trânsito resultaram em 92 mortes. Suicídio somou 43 casos, afogamento cinco, choque elétrico oito, overdose três e duas mortes em incêndios a residências. Outros casos como aborto, queda e corpos encontrados em estado de putrefação somaram 61.

Em 2015, ano marcado pela escalada da violência em relação aos anos anteriores, das 263 mortes violentas na Região Carbonífera, 86 foram homicídios, sendo 55 em Criciúma, com quase o resultado de toda AMREC no ano passado, que fechou com 57 casos. Foram ainda dois latrocínios, tendo como vítima a médica Mirella Maccarini Peruchi, de 35 anos, em Criciúma, e Caroline Guizzoni Slachta, de 18 anos, em Morro da Fumaça. Houve ainda duas mortes em confronto com a polícia, em fevereiro, no Bairro São Francisco, em Criciúma, o que originou uma série de atentados na região da Baixada.

Ainda em 2015, em relação a acidentes de trânsito, o IML atendeu 68 óbitos, sendo 14 na cidade sede do IML. Foram ainda 47 casos de suicídio, cinco casos de afogamento, três óbitos por choque elétrico, um caso de morte por overdose e um por conta de incêndio em residência. Outros registros, como também aborto, mortes por queda, e corpos encontrados em estado de putrefação, foram 52 contabilizados.

Lesões corporais diminuíram

Em relação às lesões corporais na AMREC, decorrentes de acidentes de trânsito, no trabalho, por agressão, ou mesmo que configurou tentativa de homicídio, foram 3.754 casos atendidos pelo IML em 2015, havendo diminuição no ano passado para 2.920 atendimentos. Almir também divulgou os casos envolvendo exames de crimes de estupro. Em 2015 foram 149 exames de conjunção carnal e 32 referentes ao atentado violento ao pudor, e 147 casos de conjunção carnal e 36 de atentado violento ao pudor, em 2016. Já os exames de teste de embriaguez também tiveram aumento. Foram 67 em 2015 e 99 no ano passado.

"Vale lembrar que a Equipe Multi-Institucional faz esforço para evitar ou diminuir diversas ocorrências. Assim realiza, participa e apóia 12 projetos e campanhas, com caráter educativo e preventivo, como a Campanha de Agasalho, a Farmácia Solidária, Educando para o Trânsito, Banco de Olhos, Vida Ativa São José, prevenção ao suicídio e às drogas, passeios ciclísticos, projeto Praia Acessível, doação de sangue e medula óssea, Natal Solidário, dentre outros", enumera Almir.

Segundo ele, em 2015, os projetos e campanhas com a participação da Equipe Multi-Institucional beneficiaram aproximadamente 87 mil pessoas da região sul e extremo sul, além da região serrana. "A vida nos oferece duas opções: ou nos envolvemos como protagonistas da mudança de comportamento, provendo educação e prevenção, ou nos envolvemos como vítimas, convivendo com o sofrimento, a dor e com as perdas de vida", frisa.

Almir ainda reproduziu a declaração de Clauber Colonetti, após uma palestra de trânsito. "Podemos apresentar as estatísticas das mortes, porém existe uma estatística que nunca vamos poder apresentar. A estatística do acidente evitado, da vida que foi salva, da pessoa que foi transformada e conduzida ao bom caminho".