Homicídio é registrado em Tubarão

Lucas Renan Domingos

Um adolescente foi encontrado morto na noite de ontem, em Tubarão. De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no início da madrugada de hoje, no Bairro Passagem. Ao chegar no local, os policias encontraram o menor com quatro perfurações de tiro pelo corpo.

O adolescente já possuia passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas. O Samu foi acionado e constatou o óbito. O Instituto Geral de Perícias esteve no local e recolheu o cadáver. A Polícia Civil investiga o caso.