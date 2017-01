Talise Freitas

Um motociclista foi assaltado na madrugada de quinta-feira, no Bairro Universitário, em Criciúma, nas proximidades do Terminal do Pinheirinho.

A vítima teve a frente da moto "fechada" por ocupantes de um veículo sedan, de cor cinza, sendo abordada em seguida por três criminosos, um deles em posse de uma arma de fogo de cano longo e uma de calibre menor. Um deles fugiu com o veículo da vítima.