Homem se tranca em quarto para fugir de ladrões

Lucas Renan Domingos

Por volta da 1h de hoje três assaltantes invadiram uma casa na Estrada Geral do Sangãozinho, em Sangão e furtaram objetos e um carro. De acordo com a Polícia Militar (PM) o morador da residência estava no local no momento da ação e se trancou dentro de um quarto da casa para fugir do assalto.

Os criminosos entraram na casa e tentaram abrir a porta do quarto em que o proprietário estava escondido, mas não obtiveram êxito. Logo após, o alarme da residência disparou e os autores fugiram do local levando um veículo GM Celta, de cor vermelha, com placas de Sangão e alguns objetos da residência. Eles se evadiram em direção à BR-101, sentido Norte.

Na fuga os criminosos efetuaram dois disparos de arma de fogo, porém não atingiu ninguém. Diante dos fatos, a guarnição confeccionou um boletim de ocorrência e acionou a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.