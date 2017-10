Homem se acidenta com motocicleta recém furtada

Francine Ferreira

A Polícia Militar de Criciúma prendeu um homem de 36 anos ontem, no Bairro Jardim Maristela, depois de ele furtar uma motocicleta Honda CG 125 Fun de uma residência e, em seguida, se envolver em uma colisão de trânsito. Em fuga, o criminosos não percebeu a presença de um automóvel e acabou cortando a frente do carro, que consequentemente colidiu na lateral da moto. O motociclista, por sua vez, sofreu ferimentos e, por isso, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) precisou ser acionado.

Uma guarnição da PM efetuava rondas no local quando percebeu a ação. No mesmo momento, os policiais foram informados, pelo sistema de comunicação da Polícia Militar, a respeito da motocicleta furtada, cuja placa era a mesma da envolvida no acidente.

Diante dos fatos, o homem, que recebia o atendimento de primeiros socorros do Samu, recebeu também voz de prisão. Ele foi encaminhado primeiramente ao Hospital São José e depois à Central de Plantão Policial. A moto furtada foi recolhida e, depois dos procedimentos cabíveis, devolvida ao proprietário.