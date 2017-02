Homem que tentou fugir da PM é abordado com drogas

Talise Freitas

Um homem de 30 anos foi preso com drogas na tarde de ontem, no Bairro Pinheirinho, em Criciúma. A Polícia Militar fazia rondas na localidade quando suspeitou do acusado saindo de moto de uma casa, localizada às margens do trilho. Ao perceber que seria abordado, ele ainda tentou fugir, mas sem sucesso. Em revista pessoal, foram encontradas porções de maconha, uma pedra de crack e R$ 260.

Em continuidade às buscas, os policiais entraram no quintal da casa e encontraram mais 60 gramas de maconha, separada em invólucros plásticos. Produtos suspeitos de serem furtados e o veículo, por estar irregular, foram também apreendidos.