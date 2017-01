Homem que sofreu choque ao cortar grama morre no hospital

Talise Freitas

O homem de 56 anos que sofreu um choque elétrico enquanto cortava a grama em casa, no Bairro São Luiz, em Criciúma, na tarde de segunda-feira não resistiu e veio a óbito no hospital. Eloi Joaquim foi encontrado inconsciente no pátio da residência e chegou a ser reanimado pelos bombeiros até a unidade hospitalar.

Somente no ano passado, no verão, três óbitos foram registrados na região envolvendo vítimas que receberam descarga elétrica ao manusear a máquina de cortar a grama. Os casos ocorreram no Bairro Esplanada, em Içara, vitimando um homem de 47 anos; no Bairro Presidente Vargas, também em Içara, resultando na morte de uma mulher de 32 anos, e no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, quando morreu um adolescente de 16 anos.